L’Al-Nassr travolge l’Al-in e Ronaldo fa 908 in carriera: il portoghese ha spento le critiche?

Oggi Cristiano Ronaldo, in un match di Champions League asiatica, ha realizzato il suo gol numero 908 in carriera.

In Arabia Saudita Cristiano Ronaldo era stato criticato dai suoi tifosi a seguito delle ultime brutte prestazioni. Un suo rigore sbagliato nella King Cup, soprattutto, non era stato digerito dai suoi tifosi. Oggi, la squadra del portoghese tornava in campo e affrontava l'Al-Ain, squadra che milita nella massima serie degli Emirati Arabi Uniti. Stavolta la squadra allenata da Stefano Pioli non ha commesso alcun errore (e neanche Ronaldo), ed è riuscita a strappare una vittoria schiacciante.