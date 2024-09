Cristiano Ronaldo celebra i 900 gol in carriera con un video sui social…

"Ho sognato questo, e ho altri sogni. Grazie a tutti!", ha scritto il cinque volte Pallone d'Oro sui suoi canali. In coda al filmato, poi, ha aggiunto: "Io non seguo i record, i record seguono me".

CR7 ha raggiunto ieri sera il traguardo delle 900 reti fatte in carriera: le prime due nel 3-0 contro il Moreirense, il 7 ottobre 2002, una settimana dopo l'esordio in Primeira Liga con la maglia dello Sporting Lisbona. Il 39enne portoghese ha realizzato con la Croazia il gol numero 131 in 214 presenze con la maglia della Nazionale. Nel suo curriculum ci sono 5 marcature con lo Sporting Lisbona, 145 col Manchester United, 450 col Real Madrid, 101 con la Juventus e 68 con l'Al-Nassr. (X @Cristiano)