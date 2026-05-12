Conferenza stampa a sorpresa dopo la stagione complicata e senza trofei: Real Madrid nel caos, ma Perez non fa passi indietro.
Una conferenza stampa convocata all'improvviso, voci di dimissioni, tensione crescente attorno al club e un Real Madrid reduce da una delle stagioni più complicate e turbolente della sua recente storia. Florentino Perez ha scelto di esporsi pubblicamente nel momento più delicato, smentendo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore annunciando la volontà di restare alla guida del club: "Non mi dimetto, vado alle elezioni", ha dichiarato il presidente dei Blancos davanti ai giornalisti, respingendo le voci su un possibile passo indietro.
L'attacco ai media e le accuse personaliIl numero uno del Real Madrid ha poi parlato apertamente di "campagne" contro la sua persona, accusando parte della stampa e dell'ambiente di aver oltrepassato il limite della critica sportiva:
"Ci sono vere e proprie campagne contro di me. Alcune persone stanno sfruttando un momento negativo per attaccarmi sul piano personale."
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Perez ha poi rincarato la dose, denunciando persino la diffusione di false voci sul suo stato di salute: "C'è chi chiede 'dov'è Florentino?, arrivando persino a diffondere voci secondo cui avrei un cancro terminale." Parole forti, arrivate durante settimane pesantissime per il Real Madrid. I Blancos chiuderanno infatti la stagione con 0 trofei. Un evento rarissimo nell'era Perez e che ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi.
Le tensioni nello spogliatoioA peggiorare la situazione sono stati anche i diversi episodi interni, già presenti prima di Arbeloa, quando sulla panchina c'era Xabi Alonso, ma mai di questa gravità. La lite tra Aurelien Tchouameni e Federico Valverde è stata una scossa all'interno del mondo madridista, conclusasi con una maxi multa da 500mila euro a testa. La gestione dello spogliatoio è diventata uno dei temi centrali del dibattito, insieme alle critiche ricevute per il caso Mbappé e per alcune scelte societarie considerate poco chiare dai tifosi.
Un potere mai davvero in discussione, fino ad oggiPer oltre vent'anni, Florentino Perez è stato il volto del potere e del dominio Blancos, come sottolineato da lui stesso: "Con me presidente abbiamo conquistato 66 titoli tra calcio e basket, comprese sette Champions League". Eppure, le ultime stagioni hanno aperte talmente tante crepe che lo hanno messo forse per la prima volta seriamente in discussione. Il messaggio di Perez però è chiaro: non intende lasciare il Real Madrid. Almeno non ancora.
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