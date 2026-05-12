Una conferenza stampa convocata all'improvviso, voci di dimissioni, tensione crescente attorno al club e un Real Madrid reduce da una delle stagioni più complicate e turbolente della sua recente storia. Florentino Perez ha scelto di esporsi pubblicamente nel momento più delicato, smentendo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore annunciando la volontà di restare alla guida del club: "Non mi dimetto, vado alle elezioni", ha dichiarato il presidente dei Blancos davanti ai giornalisti, respingendo le voci su un possibile passo indietro.

L'attacco ai media e le accuse personali

Il numero uno del Real Madrid ha poi parlato apertamente di "" contro la sua persona, accusando parte della stampa e dell'ambiente di aver oltrepassato il limite della

"Ci sono vere e proprie campagne contro di me. Alcune persone stanno sfruttando un momento negativo per attaccarmi sul piano personale."

MADRID, SPAGNA - 16 Luglio: Florentino Perez Rodriguez, Presidente del Real Madrid parla alla presentazione di Kylian Mbappe all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di David Ramos/Getty Images)

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Perez ha poi rincarato la dose, denunciando persino la diffusione di false voci sul suo stato di salute: "C'è chi chiede 'dov'è Florentino?, arrivando persino a diffondere voci secondo cui avrei un cancro terminale." Parole forti, arrivate durante settimane pesantissime per il Real Madrid. I Blancos chiuderanno infatti la stagione con 0 trofei. Un evento rarissimo nell'era Perez e che ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi.

Le tensioni nello spogliatoio

Un potere mai davvero in discussione, fino ad oggi

A peggiorare la situazione sono stati anche i diversi, già presenti prima di, quando sulla panchina c'era, ma mai di questa gravità. La lite tra Aureliene Federicoè stata una scossa all'interno del mondo madridista, conclusasi con una maxi multa daa testa. La gestione dello spogliatoio è diventata uno dei temi centrali del dibattito, insieme alle critiche ricevute per il casoe per alcune scelte societarie considerate poco chiare dai tifosi.Per oltre vent'anni, Florentino Perez è stato il volto del potere e del, come sottolineato da lui stesso: "Con me presidente abbiamo conquistatotra calcio e basket, comprese sette". Eppure, le ultime stagioni hanno aperte talmente tante crepe che lo hanno messo forse per la prima volta seriamente in discussione. Il messaggio di Perez però è chiaro: non intende lasciare il Real Madrid.

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