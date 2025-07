La commozione dei due portoghesi per il compagno di nazionale scomparso

Giorgio Trobbiani 4 luglio - 23:46

Una sfida che ha decretato l'uscita dal Mondiale per Club dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi contro il Fluminense nel Mondiale per Club, ma che ha vissuto anche dei momenti estremamente toccanti in seguito alla scomparsa, nella mattinata di ieri, di Diogo Jota.

Appare la foto di Diogo Jota e Neves e Cancelo si commuovono — Perdere un amico è qualcosa di difficile da descrivere e dover scendere in campo proprio il giorno dopo, probabilmente, è ancora più doloroso. Si tratta di ciò che è accaduto, nella serata italiana, a Joao Cancelo e Ruben Neves, calciatori portoghesi dell'Al-Hilal, che con Diogo Jota hanno condiviso lo spogliatoio della nazionale lusitana e non solo e che, nel momento in cui la foto della stella del Liverpool è apparsa sul maxi-schermo, si sono commossi.

Il centrocampista, Neves, alla visione della foto dell'amico si è messo le mani in faccia in segno di disperazione, mentre il terzino ex Inter Cancelo si è accasciato a terra, stravolto, forse in segno di preghiera. Una tragedia che, col passare delle ore, diventa sempre più dolorosa per i suoi cari e per tutto il mondo del calcio, devastato dalla perdita di un ragazzo così.