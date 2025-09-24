L'ex meteora della Roma, lascia i "Time das Laranjeiras". Il tecnico ha presentato le dimissioni che sono state accettate dal club brasiliano

Giorgio Trobbiani 24 settembre - 18:28

Renato Portaluppi è stato uno dei protagonisti del Mondiale per Club dove ha trascinato fino alla semifinale il suo Fluminense nonostante gli sfavori del pronostico e mietendo vittime eccellenti come l'Inter di Cristian Chivu e l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Oggi, però, la situazione è radicalmente differente e, dopo l'eliminazione dalla Copa Sudamericana, Portaluppi ha rassegnato le sue dimissioni.

Fluminense, Portaluppi si dimette e il comunicato del club — Il pareggio contro il Lanus al Maracanà ha sancito l'eliminazione del Fluminense nella Copa Sudamericana. Una vera e propria batosta per il club brasiliano allenato da Renato Portaluppi che, arrivato in aprile, era diventato trascinatore al Mondiale per Club prima di tornare alla triste realtà.

Il club, con un comunicato, ha reso noto l'addio di Portaluppi: "Il Fluminense FC informa che Renato Gaúcho non è più l’allenatore della squadra. L’allenatore ha chiesto di lasciare l’incarico dopo la partita di martedì (23/09). Lasciano il club anche gli assistenti Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Il club ringrazia i professionisti per tutta la dedizione dimostrata durante il loro lavoro e augura loro successo per il prosieguo delle rispettive carriere. L’assistente tecnico permanente Marcão assumerà la guida della squadra ad interim".

Quella che doveva essere una lunghissima storia d'amore si è invece interrotta bruscamente al ritorno in Brasile. Nella mente però resta la grande cavalcata negli USA così come gli show in panca di Portaluppi. Il tecnico di Guaporé (che ha giocato anche in Italia con la maglia della Roma ma senza lasciare il segno) lascia la guida del tricolor carioca dopo 248 partite (tra cui 109 vittorie).