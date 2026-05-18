Domenica si è giocato il caldissimo match di Saudi Pro League tra l'Al Shabab e l'Al Ittihad, formazione allenata dall'ex tecnico del Milan Sérgio Conceição. È stata una partita estremamente sentita e tesa tra le due squadre, caratterizzata da continue provocazioni reciproche sul rettangolo verde che sono inevitabilmente esplose al minuto 91. Durante i minuti di recupero, infatti, il centrocampista portoghese dell'Al Ittihad, Danilo Pereira, si è scontrato duramente con Al Othman, il quale era subentrato in campo da soli 16 minuti. Da questo contrasto di gioco è nata in pochi istanti una vera e propria mega rissa che ha coinvolto i giocatori.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 6 FEBBRAIO: Danilo Pereira del team Al-Ittihad FC durante la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Ittihad all'Al Awwal Park il 6 febbraio 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

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Mani al collo e follia nel finale: scattano i cartellini

🚨GROSSE TENSION !



Alors qu’Al Shabab s’imposait 3-1 face à Al Ittihad, Al Othman et Danilo se sont attrapés par le col avant de finir front contre front. 😳



Le joueur d’Al Shabab a été expulsé, alors que Danilo Pereira a écopé d’un carton jaune. pic.twitter.com/clOZPimsWD — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 17, 2026

Scintille tra i tecnici: Conceição gela Noureddine Zekri

Tutto ha avuto inizio da una dura spallata ricevuta da. Il mediano portoghese ha risposto immediatamente facendosi sentire a sua volta dal punto di vista fisico, ma la reazione dell'avversario è stata del tutto sproporzionata.è stato infatti clamorosamente agguantato per ilproprio da. Il folle gesto ha costretto il direttore di gara e tutti gli altripresenti a mettersi in mezzo per cercare di sedare un principio didagliormai caldissimi. Al termine del lungo parapiglia, l'arbitro ha estratto il cartellino giallo per Danilo Pereira e ilper la puntaMa la tensione non si è placata neanche dopo ile le sanzioni del direttore di gara. Al termine della partita, vinta perdai padroni di casa, si è consumata una nuova, pesante provocazione. A scontrarsi a distanza, stavolta, sono stati i due. Il mister della squadra di casa, l'algerino Noureddine, si è diretto minacciosamente verso la panchina di Sérgiocon un tono visibilmente provocatorio. Il tecnico portoghese, tuttavia, ha dato prova di grande, evitando di alimentare una nuova e spiacevoleha ignorato la provocazione e non ha risposto a, continuando dritto la sua camminata verso gli spogliatoi.

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