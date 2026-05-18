Follia nel finale di Al Shabab-Al Ittihad: rissa in campo con mani al collo per Danilo Pereira. Dopo il fischio finale, scintille tra Zekri e Conceição
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Domenica si è giocato il caldissimo match di Saudi Pro League tra l'Al Shabab e l'Al Ittihad, formazione allenata dall'ex tecnico del Milan Sérgio Conceição. È stata una partita estremamente sentita e tesa tra le due squadre, caratterizzata da continue provocazioni reciproche sul rettangolo verde che sono inevitabilmente esplose al minuto 91. Durante i minuti di recupero, infatti, il centrocampista portoghese dell'Al Ittihad, Danilo Pereira, si è scontrato duramente con Al Othman, il quale era subentrato in campo da soli 16 minuti. Da questo contrasto di gioco è nata in pochi istanti una vera e propria mega rissa che ha coinvolto i giocatori.
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Mani al collo e follia nel finale: scattano i cartelliniTutto ha avuto inizio da una dura spallata ricevuta da Danilo Pereira. Il mediano portoghese ha risposto immediatamente facendosi sentire a sua volta dal punto di vista fisico, ma la reazione dell'avversario è stata del tutto sproporzionata. Danilo è stato infatti clamorosamente agguantato per il collo proprio da Al Othman. Il folle gesto ha costretto il direttore di gara e tutti gli altri calciatori presenti a mettersi in mezzo per cercare di sedare un principio di rissa dagli animi ormai caldissimi. Al termine del lungo parapiglia, l'arbitro ha estratto il cartellino giallo per Danilo Pereira e il rosso diretto per la punta dell'Al Shabab.
🚨GROSSE TENSION !— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 17, 2026
Alors qu’Al Shabab s’imposait 3-1 face à Al Ittihad, Al Othman et Danilo se sont attrapés par le col avant de finir front contre front. 😳
Le joueur d’Al Shabab a été expulsé, alors que Danilo Pereira a écopé d’un carton jaune. pic.twitter.com/clOZPimsWD
Scintille tra i tecnici: Conceição gela Noureddine ZekriMa la tensione non si è placata neanche dopo il triplice fischio e le sanzioni del direttore di gara. Al termine della partita, vinta per 3 a 2 dai padroni di casa dell'Al Shabab, si è consumata una nuova, pesante provocazione. A scontrarsi a distanza, stavolta, sono stati i due allenatori. Il mister della squadra di casa, l'algerino Noureddine Zekri, si è diretto minacciosamente verso la panchina di Sérgio Conceição con un tono visibilmente provocatorio. Il tecnico portoghese, tuttavia, ha dato prova di grande freddezza, evitando di alimentare una nuova e spiacevole lite. Conceição ha ignorato la provocazione e non ha risposto a Zekri, continuando dritto la sua camminata verso gli spogliatoi.
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