Una storia incredibile e amara arriva dall'Ecuador, dove il giovane talento Santiago Arrieta si trova costretto a fermarsi proprio nel momento più importante della sua carriera. Il centravanti diciannovenne del Leones FC dovrà infatti restare lontano dai campi per un lungo periodo, stimato tra i 9 e i 12 mesi, a causa di un grave infortunio.

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Arrieta si rompe il crociato per un'esultanza...galeotta in Ecuador

🇦🇷 🇪🇨 Santiago Arrieta, centravanti diciannovenne del Leones FC, salterà i prossimi 9-12 mesi di calcio giocato.



Il primo gol in Ecuador per il 9 é arrivato contro l’IDV. Esultando però si è provocato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro. pic.twitter.com/jDO12FfPbt — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) May 5, 2026

Tutto è accaduto in pochi istanti, durante una partita che avrebbe dovuto rappresentare una svolta. Arrieta aveva appena segnato il suo primo gol in Ecuador, un momento atteso e sognato da tempo, arrivato nella sfida contro l’. Una rete importante, non solo per la partita ma anche per il percorso personale del giovane attaccante, che stava iniziando a ritagliarsi spazio e visibilità.

La gioia, però, si è trasformata rapidamente in dramma. Durante l’esultanza, Arrieta ha compiuto un movimento che si è rivelato fatale: il ginocchio ha ceduto, provocando la rottura del legamento crociato anteriore sinistro. Un infortunio serio, tra i più temuti dai calciatori, che richiede tempi lunghi di recupero e una riabilitazione complessa.

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Il contrasto tra la felicità del primo gol e la gravità dell’infortunio rende l’episodio ancora più simbolico. In pochi secondi, Arrieta è passato da un momento di gloria personale a una situazione che mette in pausa la sua crescita sportiva. Per un giocatore così giovane, si tratta di una prova difficile anche dal punto di vista mentale.

Ora inizierà un lungo percorso di recupero, fatto di lavoro quotidiano, pazienza e determinazione. Il club e lo staff medico seguiranno da vicino la riabilitazione, con l’obiettivo di riportarlo in campo nelle migliori condizioni possibili. Nonostante il duro colpo, la speranza è che questo stop possa trasformarsi in una tappa di crescita. Il talento di Arrieta resta intatto, e il calcio sa spesso regalare seconde occasioni a chi ha la forza di non arrendersi, ma sicuramente con più...attenzione.

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