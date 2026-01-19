Un grave episodio di violenza avvenuto durante una partita di calcio nelle leghe minori gallesi è trasceso dai confini sportivi per approdare sul tavolo delle autorità giudiziarie. La polizia del Galles del Nord ha confermato l'apertura di un'indagine ufficiale e il successivo arresto di un uomo di 35 anni in seguito a una gomitata inferta a un avversario durante l'incontro tra Trearddur Bay e Porthmadog.
Follia in Galles, giocatore arrestato dopo una gomitata in campo
L'incredibile accaduto—
L'incidente, verificatosi sabato scorso durante una gara della Ardal North West League (terza divisione del calcio gallese), è stato immortalato dalle telecamere presenti a bordo campo. Le riprese, divenute rapidamente virali sui social media con milioni di visualizzazioni, mostrano un difensore del Trearddur Bay, identificato come Tom Taylor, colpire violentemente al volto con il gomito l'attaccante del Porthmadog, Danny Brookwell. L'aggressione è avvenuta in attesa di un calcio di rigore, cogliendo la vittima completamente di sorpresa.
L'indagine della polizia del Galles e la nota del club—
In risposta alla gravità delle immagini e alla protesta pubblica scaturita online, la North Wales Police ha rilasciato un comunicato ufficiale: "Siamo a conoscenza di un video che circola sui social media in relazione a un incidente avvenuto durante una partita di calcio tra Trearddur Bay e Porthmadog il 17 gennaio. Stiamo indagando sulle circostanze dell'accaduto e un uomo di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di aggressione". Le conseguenze sportive per il giocatore sono state immediate. Il Trearddur Bay FC ha agito con fermezza, annunciando il licenziamento del calciatore coinvolto. In una nota stampa, il club ha dichiarato: "Non tolleriamo alcuna forma di violenza e questo incidente non sarebbe mai dovuto accadere". La società ha confermato di aver seguito le procedure interne per rescindere il legame con il tesserato, prendendo le distanze dal gesto.
Parallelamente all'inchiesta penale, si è attivata anche la giustizia sportiva. La Federazione calcistica del Galles (FAW) ha confermato che l'incontro rientra sotto la sua giurisdizione e che l'episodio è attualmente in fase di revisione per determinare le sanzioni disciplinari appropriate, che potrebbero comportare una squalifica di lunga durata.
