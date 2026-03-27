La pazza decisione: un tifoso si vende la casa per seguire l'Inghilterra al Mondiale

Come riporta A Bola, Milne è un volto noto tra i tifosi dell'Inghilterra: oltre che seguire tutte le partite della squadra maschile e femminile dei Tre Leoni, ai Mondiali in Qatar nel 2022 passò alle luci della ribalta per una foto con la maglia inglese e una replica del trofeo, diventando particolarmente virale. Per questa edizione dei Mondiali però, il progetto è molto più ambizioso, con la volontà di accompagnare l'Inghilterra nel tour itinerante per provare a vincere l'ambito trofeo, facendo valutare la sua casa circa 400.000 euro e investendoli nel viaggio e nel pernotto tra gli Stati Uniti, Canada e Messico. La prima esperienza di Milne fu in Spagna nel 1982, a soli 19 anni e non fu particolarmente positiva: fu infatti derubato di tutti i suoi averi. Da lì non è mancato a nessuna partita, sostenendo anche la squadra femminile.