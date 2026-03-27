Cosa si è disposti a fare pur di seguire la propria Nazionale al prossimo Mondiale? Può rispondere a questa domanda con assoluta serenità Andy Milne, 62enne inglese, da tempo già sotto i riflettori per le pazzie che fa quotidianamente per supportare l'Inghilterra nelle sue varie sfide. Per seguirla durante la Coppa del Mondo che prenderà il via in estate negli Stati Uniti, Canada e Messico serviva sicuramente uno sforzo in più. Ecco che ha deciso di intraprendere una decisione davvero singolare: vendersi la casa di circa 400.000 euro per accumulare i giusti risparmi per pagarsi il lungo viaggio al fianco dei suoi beniamini.
LA CURIOSITA'
Follia in Inghilterra: tifoso si vende la casa per seguire la Nazionale ai Mondiali!
La pazza decisione: un tifoso si vende la casa per seguire l'Inghilterra al Mondiale
Come riporta A Bola, Milne è un volto noto tra i tifosi dell'Inghilterra: oltre che seguire tutte le partite della squadra maschile e femminile dei Tre Leoni, ai Mondiali in Qatar nel 2022 passò alle luci della ribalta per una foto con la maglia inglese e una replica del trofeo, diventando particolarmente virale. Per questa edizione dei Mondiali però, il progetto è molto più ambizioso, con la volontà di accompagnare l'Inghilterra nel tour itinerante per provare a vincere l'ambito trofeo, facendo valutare la sua casa circa 400.000 euro e investendoli nel viaggio e nel pernotto tra gli Stati Uniti, Canada e Messico. La prima esperienza di Milne fu in Spagna nel 1982, a soli 19 anni e non fu particolarmente positiva: fu infatti derubato di tutti i suoi averi. Da lì non è mancato a nessuna partita, sostenendo anche la squadra femminile.
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La seconda casa in vendita—
Per questa edizione della Coppa del Mondo, Milne ha deciso di mettere in vendita la sua seconda casa a Northwich, nel Cheshire. "Voglio davvero vedere tutto il torneo", dichiarò al Daily Mirror. "Andrò negli Stati Uniti il 3 giugno e ci starò per sette settimane, quindi costerà un sacco di soldi e voglio essere preparato. L'ultimo torneo in Qatar è stato un regalo per me. Risparmio da anni e abbiamo questa seconda casa da 27 anni, quindi sembrava il momento giusto per renderla redditizia". Per i suoi sforzi è stato più volte premiato dalla Nazionale con la possibilità di accedere a tutti i tagliandi per le gare, pianificando già il viaggio per la prima gara dell'Inghilterra contro la Croazia il 17 giugno, aggiungendo un viaggio in trasferta a Graceland, presso l'ex casa di Elvis Presley. Mica male.
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