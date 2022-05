Follia Saint-Etienne: saltano la Ligue 1 e il derby con il Lione

Nella frustrazione violenta dei tifosi Saint Etienne incidono anche gli inevitabili sfottò dei rivali nel derby del Rodano, i tifosi del Lione...

Ormai da un paio di anni in Francia si parla solo del PSG, ma in molti hanno dimenticato o non rammentano che la squadra più titolata di Francia è il Saint-Etienne con dieci campionati in bacheca proprio come il club di Parigi. Dopo 18 anni però arriva il verdetto amaro e dopo la sconfitta rimediata nello spareggio contro l’Auxerre, il Saint-Etienne retrocede in Ligue 2.