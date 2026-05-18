Paulo Fonseca non ha nascosto tutta la propria delusione dopo la pesante sconfitta del Lione contro il Lens, risultato che ha impedito alla squadra di chiudere il campionato al terzo posto. Nel post partita il tecnico portoghese ha parlato a lungo del momento vissuto dal club, alternando amarezza per il finale e orgoglio per il percorso costruito durante la stagione. “Non abbiamo terminato il campionato come volevamo”, ha ammesso subito Fonseca davanti ai giornalisti. Poi ha spiegato quanto il ko contro il Lens lasci grande rammarico dentro lo spogliatoio: “Sapevamo quanto fosse importante questa partita e volevamo regalare una gioia diversa ai nostri tifosi”.

L’ex allenatore di Roma e Milan ha insistito molto soprattutto sull’aspetto emotivo della serata. “Quando arrivi all’ultima partita con la possibilità di conquistare un obiettivo così importante, perdere in questo modo fa male”, ha raccontato. E ancora: “C’è tanta delusione perché questo gruppo aveva lavorato durissimo per arrivare fino a qui”. Fonseca però ha voluto anche sottolineare il valore del campionato disputato dalla sua squadra, invitando tutti a guardare il percorso complessivo e non soltanto l’ultima partita. “Non possiamo dimenticare tutto quello che questi ragazzi hanno fatto durante l’anno”, ha detto con decisione.

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SIVIGLIA, SPAGNA - 6 NOVEMBRE: Paulo Fonseca, allenatore dell'Olympique Lyonnais, osserva la partita della quarta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Betis Balompie e Olympique Lyonnais a La Cartuja de Sevilla il 6 novembre 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

“Abbiamo superato tante difficoltà”

Nel corso della conferenza, Fonseca è tornato più volte sulle difficoltà affrontate dal Lione durante la stagione. Il tecnico portoghese ha ricordato infortuni, momenti complicati e pressioni vissute dalla squadra soprattutto nei mesi più delicati del campionato.

“Abbiamo avuto tanti problemi durante l’anno e nonostante questo siamo rimasti competitivi fino alla fine”, ha spiegato. Poi ha aggiunto un’altra frase significativa: “Ci sono state settimane molto difficili, ma la squadra non ha mai smesso di lavorare”. Fonseca ha parlato anche della crescita mentale del gruppo nel corso della stagione. “Molti giocatori sono cresciuti tantissimo”, racconta l’allenatore. E ancora: “Questa squadra ha imparato a soffrire e a reagire nei momenti complicati”.

Il tecnico portoghese ha poi difeso apertamente i suoi giocatori dopo le critiche arrivate nelle ultime ore: “Sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno disputato un grande campionato”. Una frase ripetuta più volte da Fonseca durante l’intervento davanti ai media. “Quando guardo la stagione nel suo insieme, vedo una squadra che ha fatto molto più di quello che tanti immaginavano all’inizio”, ha continuato il tecnico del Lione, lasciando capire quanto consideri positivo il lavoro svolto nonostante il finale amaro.

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“Adesso dobbiamo reagire”

Fonseca ha poi spostato l’attenzione anche sul futuro e sui playoff Champions che attendono il Lione nelle prossime settimane. Il tecnico sa bene che la delusione per il ko col Lens dovrà essere superata rapidamente. “”, ha ricordato. Poi ha aggiunto: “Non possiamo permetterci di restare bloccati su questa sconfitta”.

L’allenatore portoghese ha spiegato che servirà trasformare la rabbia per il finale di campionato in motivazione per la prossima fase della stagione. “Questa squadra ha già dimostrato di saper reagire nei momenti difficili”, ha detto con convinzione. Nel finale Fonseca ha voluto mandare anche un messaggio ai tifosi del Lione: “Capisco la delusione, ma voglio dire grazie per il sostegno che ci hanno dato tutto l’anno”. E poi ha concluso con una frase molto chiara: “Faremo di tutto per riportare questo club dove merita di stare”.

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