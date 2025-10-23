Il Lione aveva battuto 1-0 la squadra avversaria nella prima giornata della competizione con assist proprio del calciatore algerino

Filippo Montoli 23 ottobre - 16:44

Paulo Fonseca e il Lione potrebbero incorrere in una sanzione per lo schieramento di Rachid Ghezzal in Europa League. L'algerino, arrivato a mercato chiuso da svincolato, è stato inserito in lista Uefa. L'organo europeo aveva dato il via libera, ma il regolamento però non lo permette. L'Utrecht, squadra affrontata da Fonseca e Ghezzal, ha ricevuto scuse ufficiali ma ha voluto presentare anche un reclamo.

Fonseca, il rischio di 3-0 a tavolino per Ghezzal e quel precedente con la Roma — I problemi regolamentari non sembrano voler lasciare in pace il Lione e Paulo Fonseca. Dopo un ultimo anno movimentato e un serio rischio di retrocessione per i problemi societari, ecco un'altra grana per i francesi. Nel primo turno di Europa League, Ghezzal è stato convocato e poi mandato in campo nella vittoria contro l'Utrchet per 1-0. L'algerino è stato anche autore dell'assist per il gol decisivo di Tessmann. Pochi giorni dopo, però, è saltato fuori che il calciatore arrivato da svincolato a mercato chiuso non poteva far parte della lista Uefa.

L'errore in questo caso non è del Lione o di Fonseca ma dell'Uefa stessa. L'organismo aveva dato infatti il suo via libera alla convocazione di Ghezzal, anche se il regolamento non lo consente. Fino alla sessione di gennaio, infatti, possono giocare in Europa solo i giocatori acquistati prima della fine del mercato estivo. Riconosciuto l'errore, al Lione è stato richiesto di sostituire il calciatore con un altro della rosa, mentre all'Utrecht sono state inviate delle scuse.

Il club olandese però vuole di più e per questo ha presentato un reclamo all'Uefa che potrebbe portare anche alla sconfitta a tavolino per i francesi. Non sarebbe la prima volta che Fonseca perderebbe una partita per aver schierato un giocatore non in lista. Quando allenava la Roma, mandò in campo Diawara contro il Verona nella prima giornata di campionato della stagione 2020/2021. La partita finì 0-0, ma l'errore costò la sconfitta per 3-0. Il portoghese spera che questo non si debba ripetere, anche se in questo caso non avrebbe colpa.