Still (all. Lens): “La squalifica di Fonseca ha segnato il calcio francese”

Le parole dell'allenatore del Lens sulla lunga squalifica che l'ex Milan dovrà scontare.

Jacopo del Monaco 6 marzo - 17:53

William Still, allenatore del Lens, ha voluto dire la sua opinione sulla squalifica di 9 mesi che dovrà scontare il collega Paulo Fonseca. L'ex tecnico del Milan, ora all'Olympique Lione, ha rimediato un'espulsione dopo un teste a testa con l'arbitro Benoit Millot negli ultimi minuti del match di Ligue 1 contro il Brest, vinto in casa 2-1.

Still: "La squalifica di Fonseca ha segnato il calcio francese" Still, classe 1992 nato in Belgio, è alla sua prima stagione sulla panchina del Lens. Ecco le sue parole in merito alla maxi squalifica ricevuta da Fonseca: "È un evento che segna il calcio francese ed è qualcosa del tutto inedito. Poi sarò onesto, ma ho avuto abbastanza problemi con gli arbitri, ho ricevuto abbastanza cartellini anch'io per poter dire qualsiasi cosa. Ci sono persone competenti che hanno preso decisioni e non spetta a me commentare nulla".

Il tecnico dei Sang et Or ha voluto ricordare che le difficoltà con la classe arbitrale francese non riguardano solo l'ex allenatore della Roma: "Sappiamo le difficoltà che ci sono con gli arbitri francesi al momento. E lo dico, le persone nelle posizioni giuste stanno facendo il lavoro necessario per risolverlo. Ma lo ripeto, non sono in una posizione adatta per giudicare, sono mal posizionato per parlarne. Perché tutti conoscono il mio curriculum con gli arbitri".