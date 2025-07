In Inghilterra parte un progetto innovativo: i medici potranno prescrivere biglietti per le partite di calcio ai pazienti con depressione lieve o moderata. L’obiettivo è favorire il reinserimento sociale e ridurre l’uso di antidepressivi

Forse una partita di calcio non può salvare una vita, ma a volte può migliorarla molto. Questa convinzione sembra essere alla base di un progetto pilota che, nel Regno Unito, prevede che i biglietti per le partite di calcio possano essere prescritti dai medici per aiutare a combattere i sintomi della depressione.