Fortezza Vallecas: solo il PSG e poco altro come il Rayo in casa, 22 punti in 8 partite!

MADRID, SPAIN - DECEMBER 05: Radamel Falcao Garcia of Rayo Vallecano acknowledges the fans after their sides victory in the La Liga Santander match between Rayo Vallecano and RCD Espanyol at Campo de Futbol de Vallecas on December 05, 2021 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)