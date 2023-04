“Fortuna per tutti”, il progetto Düsseldorf: in casa biglietti gratis!

Il Fortuna Düsseldorf (oggi in 2. Bundesliga) ha annunciato l’intenzione, dalla prossima stagione, di concedere l’ingresso gratuito ai propri tifosi in casa. Una scelta rivoluzionaria, ma che rispecchia la filosofia tifoso-centrica tedesca.

Il Fortuna Düsseldorf è in procinto di annunciare un progetto che farà sicuramente felici i propri tifosi. Il club tedesco, attualmente sesto nella 2. Fußball-Bundesliga, o Zweite Liga, con 47 punti (capocannoniere della squadra in campionato è l'ex Sampdoria, il polacco Dawid Kownacki, con 12 reti), comunicherà ufficialmente a breve la possibilità di assistere ai match casalinghi gratuitamente. L'iniziativa prenderà il nome di "Fortuna per tutti".