La Francia batte la Croazia ai rigori: in semifinale di Nations League sarà super sfida contro la Spagna

La Francia batte la Croazia ai rigori dopo il 2-0 dei tempi regolamentari: in semifinale di Nations League giocherà contro lo Spagna.

Gennaro Dimonte 23 marzo 2025 (modifica il 24 marzo 2025 | 00:22)

La Francia batte la Croazia ai calci di rigore e si qualifica in semifinale di Nations League. Olise e Dembelè consentono ai transalpini di portare il match ai supplementari e pareggiare lo stesso risultato maturato dai croati a Spalato. Livakovic si rende protagonista su Mbappè e Doue ma nulla può ai rigori. Decisivi gli errori di Baturina, Ivanovic e Stanisic, è Upamecano a segnare la rete più importante dal dischetto. Nel penultimo atto di questa competizione ci sarà la super sfida contro la Spagna.

Primo tempo nervoso, la Croazia resiste — Formazione all'attacco per la che inserisce Barcola, Dembelè e Olise dietro la stella Mbappè. Croati con lo stesso modulo e Budimir come riferimento offensivo. L'approccio dello Stade de France e dei ragazzi di Deschamps è di quelli prorompenti. Al 17' Tchouameni svetta di testa sugli sviluppi di un corner e colpisce il palo. Ospiti che, dopo i primi 20 minuti di completa sofferenza, iniziano a prendere le misure. Al 39' si libera in area ma non impensierisce Livakovic. Croazia nervosa che rimedia tre cartellini gialli nel primo tempo.

Olise e Dembele mandano la partita ai supplementari — La Francia replica quanto fatto nei primi 45 minuti ma questa volta passa in vantaggio con Olise al 52' con un grande calcio di punizione che si stampa sotto la traversa. Al 62' Tchouameni ci riprova di testa, su calcio piazzato, ma non inquadra lo specchio. A quindici giri di lancette dalla fine Mbappè prova la rete del giorno al volo ma la palla sibila il palo. All'80', dopo un'incredibile serie di 12 calci d'angolo a 0, il raddoppio transalpino: Dembelè aggancia in area un bel passaggio di Olise e lascia partire un tiro imprendibile per Livakovic. L'occasione per il 3-0 arriva otto minuti più tardi ma Upamecano spreca malamente di testa. Si va ai tempi supplementari.

Livakovic salva la Croazia ai supplementari, l'errore di Stanisic decisivo: passa la Francia — Il protagonista di questi overtime è sicuramente Desire Doue: prima si libera e calcia verso la porta, trovando la risposta di Livakovic. Poi lo stesso talento del PSG scarica un destro sotto la traversa ma il portiere croato è in grandissima forma e sventa il pericolo. La grande chance per il 3-0 arriva al 108', quando Mbappè riceve palla ma calcia malamente da ottima posizione. Lo stesso numero dieci della Francia prova a sorprendere Livakovic di testa ma non ci riesce. Questa è l'ultima emozione del match: si andrà ai calci di rigore.

Decisamente al cardiopalma la lotteria dal dischetto. Ospiti disastrosi con due errori nelle prime due conclusioni, rispettivamente di Baturina e Ivanovic. Theo Hernandez ha la possibilità di portare i transalpini in semifinale ma calcia incredibilmente fuori. Un altro milanista, Mike Maignan, fa una grande parata su Stanisic e consente ai Le Blues il match point vittoria. Sulla palla ci va Upamecano che spiazza Livakovic e porta i suoi in semifinale.