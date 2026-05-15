Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha tenuto una conferenza stampa negli studi di TF1 dopo aver annunciato la lista dei 26 convocati per i Mondiali. Ha spiegato le ragioni delle sue scelte, tra cui l'esclusione di Camavinga e Tolisso. Per lo storico commissario tecnico sarà l'ultima grande kermesse alla guida della spedizione francese. Queste le parole di Deschamps in conferenza stampa sulle convocazioni della sua Francia.

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Le parole del tecnico della Francia

Come si sente in vista della sua ultima competizione?

"Sono ben consapevole che alcuni dei momenti che sto vivendo ora sono gli ultimi. È una sensazione unica. La sto gestendo bene perché la squadra viene prima di tutto. Tutta la mia energia, tutta la nostra energia, è concentrata sul Mondiale. Abbiamo dovuto prendere delle decisioni importanti per metterci nella migliore posizione possibile".

Eduardo Camavinga non è stato convocato per questo Mondiale. Cosa gli ha fatto perdere il posto? "La sua stagione, ovviamente. Anche qualche infortunio. E la concorrenza, che è davvero molto, molto forte. Ma Cama... è uno dei più delusi, ma a marzo era lì, ha giocato un po'. Non dubito del suo potenziale e di quello che è capace di fare. Ma ha il diritto di essere arrabbiato con me, lo capisco".

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Se Lucas Chevalier non si fosse infortunato, sarebbe stato nella lista? "Non posso rispondere perché è infortunato. Ma se non si fosse infortunato, probabilmente avrebbe giocato con il PSG. Probabilmente, ma non voglio mettermi nei panni di Luis Enrique. Ma avrebbe cambiato qualcosa? Il criterio è sportivo. Speravo che avesse spazio in campo, ma purtroppo il suo infortunio non lo ha aiutato, la situazione non è migliorata e non ha ottenuto nemmeno il minimo indispensabile di minuti di gioco".

Cosa l'ha spinto a convocare Maxence Lacroix? "Ha giocato molto bene con noi durante l'ultima pausa per le nazionali. È in grado di giocare sia a sinistra che a destra della difesa centrale. Avere tre opzioni per ogni posizione offre maggiore sicurezza in difesa. Ci sono ancora delle partite da giocare. Jean-Philippe Mateta e Maxence Lacroix giocheranno il 27 maggio la finale di Conference League contro il Rayo Vallecano, spero che vada tutto bene per loro".

Warren Zaïre-Emery è nella lista dei centrocampisti. È la terza opzione come terzino destro? "Sì, certo che può essere una terza opzione, considerando ciò che occasionalmente ha dovuto fare, e ha fatto molto bene, al Paris Saint-Germain. Anche se non gioca sempre come terzino".

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Ousmane Dembélé non ha giocato molto con la nazionale francese in questa stagione. Dove sarà più utile ai Mondiali? "In porta (sorride) . Ha dovuto affrontare tutto quello che ha passato, problemi fisici, ha dovuto gestire il suo tempo, ma era con noi a marzo. È il vincitore del Pallone d'Oro, quindi avrà un ruolo importante. Quanto alla sua posizione da titolare... Sì, è più un centravanti per impostazione predefinita, ma ha libertà. Lui, come gli altri giocatori offensivi, ha bisogno di libertà. Ousmane sarà ovviamente un giocatore molto importante per noi. Penso anche a Hugo Ekitike, con quello che purtroppo gli è successo. È un infortunio che non poteva arrivare in un momento peggiore. E la sua sfortuna è una manna per altri giocatori, tra cui Jean-Philippe Mateta, che ci offre un'opzione diversa".

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