Francia-Polonia ed è subito Clasico: Mbappè sfida Lewandowski

Entrambi a secco ad Euro 2024

Fin qui nessuno dei due attaccanti è riuscito a far male alle difese avversarie. Lewandowski è stato costretto a saltare l'esordio contro l'Olanda per un problema fisico, ma non ha brillato nell'impegno successivo con l'Austria contro cui ha disputato solamente 31'. Mbappè invece è stato decisivo nel match inaugurale contro Arnautovic e compagni, dove ha propiziato l'autogoal di Wober, ma come il collega del Barcellona alla 1ª giornata, non è sceso in campo nello 0-0 contro l'Olanda per via di una frattura al setto nasale.