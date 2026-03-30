La Nazionale Francese vince e convince ancora nonostante il turnover: segnali importanti in vista dei Mondiali

Carmine Panarella 30 marzo - 01:12

La Francia manda un messaggio chiaro: è una seria candidata alla vittoria del Mondiale. Non si tratta di una novità, ma dopo quanto visto prima contro il Brasile e poi contro la Colombia, i Bleus hanno confermato solidità, maturità e capacità di gestire le partite con autorità. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

A colpire è soprattutto la profondità della rosa. Se contro il Brasile era scesa in campo la formazione titolare, contro la Colombia Didier Deschamps ha scelto di ruotare diversi uomini, lasciando inizialmente in panchina giocatori del calibro di Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ed Eduardo Camavinga. Nonostante ciò, la squadra ha ottenuto una vittoria netta e mai realmente in discussione.

Vittoria costruita con intelligenza e controllo — Il successo è arrivato senza bisogno di strafare, ma con una gestione perfetta dei momenti della gara. La Francia ha lasciato partire meglio la Colombia, capace di gestire il possesso e rendersi pericolosa soprattutto con Luis Díaz, ma con il passare dei minuti ha preso completamente il controllo.

La svolta è arrivata dopo la pausa per l’idratazione: Doué ha sbloccato il match con un tiro deviato da Daniel Muñoz, Marcus Thuram ha raddoppiato poco prima dell’intervallo con un colpo di testa, approfittando di un errore difensivo, poi ancora Doué ha chiuso i giochi a inizio ripresa con la sua doppietta personale Sul 3-0, la Francia ha abbassato i ritmi, gestendo il possesso e concedendo pochissimo agli avversari.

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Colombia ridimensionata dopo un anno da imbattuta — Per la Colombia, questa sconfitta ha un peso specifico importante. La nazionale sudamericana arrivava infatti da oltre un anno senza sconfitte, ma contro una delle migliori squadre al mondo ha mostrato i propri limiti.

Il gol nel finale di Campaz ha solo reso meno pesante il passivo, senza però cambiare la sostanza: la Colombia è una buona squadra, ma ancora distante dal livello delle vere favorite.

Spazio anche per Mbappé e Camavinga — Nella ripresa, Deschamps ha dato spazio anche ai big inizialmente esclusi. Camavinga è entrato nella prima tornata di cambi, mentre Mbappé ha avuto minuti nel finale.

L’attaccante del Real Madrid è andato vicino al gol in un paio di occasioni prima con un tiro salvato sulla linea da Machado, poi con una rete annullata per fuorigioco nei minuti di recupero Segnali comunque positivi per una squadra che può permettersi di gestire le energie senza perdere competitività.

Francia sempre più candidata al titolo — La sensazione è chiara: questa Francia sa quando accelerare e quando controllare, qualità fondamentale nei grandi tornei. Vincere senza brillare è spesso il segnale delle squadre più forti. E i Bleus, oggi, sembrano avere tutto: talento, profondità e mentalità vincente.