Francia-Ucraina: dove vedere la partita e le probabili formazioni

Samuele Dello Monaco 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 19:01)

Scontro al vertice del girone D delle qualificazioni europee per il Mondiale 2026, la Francia ospita al Parc des Princes l'Ucraina. In caso di vittoria o pareggio sarà qualificazione aritmetica per i transalpini, a caccia della rivincita dopo il secondo posto nella Coppa del Mondo 2022. L'Ucraina cerca l'impresa e l'occasione di strappare punti importanti nella lotta al secondo posto nel girone con l'Islanda.

Francia-Ucraina, dove vedere la partita — La sfida tra Francia e Ucraina, valida per la quinta giornata delle Qualificazioni al Mondiale , si gioca giovedì 13 novembre 2025 al Parc des Princes, Parigi. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW.

WROCLAW, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Yukhym Konoplia dell'Ucraina controlla la palla durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Wroclaw, Polonia. (Photo by Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Francia-Ucraina, il momento delle due nazionali — La penultima giornata del Gruppo D delle Qualificazioni Mondiali 2026 vede la Francia in una posizione dominante, capolista con 10 punti e a un passo dalla qualificazione diretta, forte del successo per 2-0 ottenuto all'andata contro l'Ucraina. I transalpini possono ottenere la certezza matematica del pass per il Mondiale 2026 con una vittoria o un pareggio al Parco dei Principi. L'Ucraina, seconda in classifica con 7 punti, arriva invece a Parigi per provare ad agganciare la vetta e riaprire la lotta per il primo posto del girone, pur avendo già un'ottima posizione per accedere ai successivi playoff. La sfida è quindi un vero e proprio match point per i vice-campioni del Mondo.

Le probabili formazioni — Confermati i dubbi sulla fascia sinistra per Deschamps, dove Digne è in ballottaggio con Théo Hernandez. Pochi dubbi davanti, l'attacco è guidato da Mbappé con l'aiuto di Barcola e Olise. L'Ucraina affronta l'assenza di Dovbyk affidandosi al giovane Vanat, mentre a centrocampo Kaliuzhnyi è in ballottaggio con Stepanenko per affiancare Yarmoliuk.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Kanté, Camavinga; Olise, Mbappé, Barcola. Allenatore: Deschamps

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Zinchenko; Kaliuzhnyi, Yarmoliuk; Zubkov, Malinovskyi, Hutsuliak; Vanat. Allenatore: Rebrov