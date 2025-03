Francia, ufficiale il rinvio di PSG-Nantes per la Champions: la partita si giocherà il 22 aprile

Il fatto

Cosa era successo? Per la prima volta, nella storia del calcio francese, una partita di campionato viene spostata per una europea. Un fatto eclatante, che però potrà dare al PSG giorni in più di riposo per superare il quarto di finale. La richiesta dei parigini aveva avuto luogo qualche giorno prima: inizialmente, il Nantes aveva rifiutato, per poi accettare. Come riportato dall'allenatore dei canarini, l'importante è che venga spostata anche la partita successiva, dove il Nantes sfiderà una diretta contendente per la salvezza. Le controversie e le polemiche nate dopo la vicenda, sono così terminate ed il PSG, ora, potrà sfruttare al meglio il tempo a disposizione