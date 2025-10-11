Ieri sera il Parco dei Principi, che ha ospitato la partita tra Francia e Azerbaijan, si è fermato per omaggiare Samuel Umtiti, tra i difensori più forti che il Paese abbia prodotto negli ultimi anni. Pilastro di una generazione dorata,...

Lorenzo Maria Napolitano 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 18:39)

Ieri sera il Parco dei Principi, che ha ospitato la partita tra Francia e Azerbaijan, si è fermato per omaggiare Samuel Umtiti, tra i difensori più forti che il Paese abbia prodotto negli ultimi anni. Pilastro di una generazione dorata, l'ex Barcellona e Lecce si è ritirato anche a causa di un problema al ginocchio sinistro, ma da quel momento i suoi tifosi non hanno smesso di amarlo. Applausi, affetto e tanta emozione hanno caratterizzato l'ingresso in campo di Umtiti, che ha ricevuto una maglia celebrativa con il suo iconico numero 5. Al termine della partita, vinta dalla sua Nazionale, l'ex difensore ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TF1, in cui ha parlato del suo futuro.

Le dichiarazioni di Umtiti — "La mia decisione è stata presa un anno, un anno e mezzo fa, quindi il mio lutto è già stato elaborato. E avevo già riflettuto sul dopo. È vero che ho sempre voluto fare l'allenatore, da tantissimo tempo. E per me è importante trasmettere qualcosa. Penso anche che la mia posizione in campo mi abbia portato ad avere una visione d'insieme, del gruppo, a essere un leader e a prendere decisioni", ha raccontato Umtiti. Il difensore francese, però, ha anche voluto precisare che sarà una questione di tempo prima di vederlo alla guida di una squadra.

"Ho bisogno di avere delle responsabilità, ma ho bisogno di formarmi. Perché la realtà è che essere stato un calciatore professionista non garantisce di essere un buon allenatore. Quindi ho bisogno di formarmi, è quello che farò, e spero di essere in panchina tra qualche anno".