Racconto da brividi dell'ex attaccante di Fiorentina e Salernitana che ha svelato un retroscena sconvolgente.

Veronica Caliandro 22 marzo - 17:20

Sono passati più di due anni da quando Franck Ribéry ha appeso le scarpette al chiodo, dando ufficialmente il suo addio al calcio giocato. Un fine carriera che, stando alle ultime dichiarazioni dell'ex calciatore, è stato più tumultuoso di quanto si potesse pensare.

Franck Ribéry ha rischiato l'amputazione della gamba — Il 21 ottobre 2022 si è ufficialmente interrotta la carriera da calciatore di Franck Ribéry. Una decisione presa in seguito al susseguirsi di tutta una serie di problemi fisici che avrebbero potuto avere conseguenze ancora più devastanti. A rivelarlo è stato lo stesso ex campione francese che, nel corso di un'intervista rilasciata a l'Èquipe, ha raccontato di come il ginocchio iniziasse a fargli sempre più male.

"Non mi allenavo più tra una partita e l'altra, cercavo solo di recuperare per preservarmi", ha sottolineato. Degli accertamenti medici hanno rivelato che non c'era più cartilagine e pertanto Ribéry si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico in Austria. Qui gli è stata inserita una placca e le cose sembravano essere andate per il verso giusto. Peccato che non sia andata così. "Cinque mesi dopo, ho avuto una grave infezione", ha spiegato il calciatore classe 1983.

I medici hanno quindi dovuto rimuovere la placca, per via, appunto, di questa infezione che lo ha "devastato". Ma non solo, si è ritrovato "dei buchi nella gamba. Ho avuto lo stafilococco aureo. Ho passato dodici giorni in ospedale in Austria, in regime di emergenza. Ero molto spaventato. Avrebbero potuto amputarmi la gamba".

Il futuro nel mondo del calcio — Un racconto da brividi, quello di Ribéry, che fa capire come l'addio al rettangolo verde sia stato davvero molto difficile e doloroso. Nonostante ciò la sua passione per il mondo del calcio è più viva e forte che mai. L'ex stella del Bayern Monaco, infatti, ha fatto sapere di vedere il suo futuro in veste di allenatore.

A tal fine il francese ha già iniziato a prendere i diplomi in Italia. Dopo la UEFA C e la UEFA B, si è detto pronto ad intraprendere il suo cammino a settembre per ottenere la licenza pro. Un obiettivo che riuscirà sicuramente a raggiungere e che permetterà di dare il via ad una nuova carriera. Il tutto in quel mondo che gli ha già regalato tante soddisfazioni ed emozioni, proprio come quelle che il calciatore, nel corso della sua strabiliante carriera, è riuscito a regalare a tutti gli appassionati di questo bellissimo sport.