Ronaldinho, Zidane, Ribery: tutte le stelle amano il club popolare del Gresilles FC

Da inizio mese alcuni grandi nomi del calcio mondiale hanno inviato video di incoraggiamento al Grésilles FC, piccolo club francese di un quartiere popolare di Digione che gioca nel Départemental 2

Ronaldinho, Zinedine Zidane, e addirittura, da mercoledì, Franck Ribéry. Non è la composizione di una squadra di calcio “all-star”, ma i nomi dei tifosi del… Grésilles FC, un piccolo club della Francia, situato in un quartiere popolare di Digione (capoluogo del dipartimento della Côte-d'Or) e il cui team senior gioca nella Départemental 2. Per i tesserati borgognoni, questo sogno ad occhi aperti è iniziato con un video di Ronaldinho, pubblicato il 6 settembre sulla pagina Instagram della società, in cui il Pallone d’Oro 2005 manda un sorriso e questo messaggio in francese: “Ciao amici miei, buon campionato a voi, a tutta la squadra del Grésilles”.