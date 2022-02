Fuerte Apache, Tevez non dimentica: di nuovo in campo nel barrio dove è cresciuto

Ritorno al barrio: Carlitos ha mostrato le sue qualità in un “picadito” (sfida in una gabbia) con i tre fratelli nel quartiere della sua infanzia

All'inizio di febbraio, Adrián Ruocco – il rappresentante dell’attaccante argentino – ha confessato che c’erano molti club interessati ad acquistarlo. E sebbene non volesse fornire indizi, ha assicurato di aver negoziato ed essere in uno stato “molto avanzato” con uno. “Ho molte offerte per Tevez, da ogni parte. Ci sono club in cui Carlos sa che non andrà, perché è anche una questione tra calcio qualità della vita. È una decisione di famiglia, si è insediato in Argentina e bisogna cercare un club che metta insieme queste condizioni”, aveva avvertito Ruocco dialogando con TyC Sports. E inoltre aveva subito sganciato la bomba: “Tutto con un club è molto avanzato”. Ritorno in campo in vista per l’Apache?