Fulham-Crystal Palace: le probabili formazioni

Cottagers vs Eagles, ecco i probabili schieramenti scelti da Marco Silva e Glasner per la partita di sabato pomeriggio fra Fulham e Crystal Palace

Federico Iezzi 21 febbraio - 17:24

In Premier League, come spesso accade, è tempo di derby fra squadre londinesi. Sabato tocca a a Fulham vs Crystal Palace. A Craven Cottage i Cottagers affrontano le Eagles. Le due squadre scenderanno in campo sabato 22 febbraio con calcio d'avvio dell'incontro previsto alle 16:00.

In classifica i padroni di casa sono a 39 punti e sperano in una qualificazione europea, mentre gli ospiti sono a 30 punti e puntano ad una salvezza tranquilla. Le ambizioni europee dei Cottagers dipendono da quest'ultimo scorcio di stagione e dalla continuità di rendimento e risultati che serviranno per scalare posizioni e raggiungere l'ambito traguardo. Certo è che gli uomini di Marco Silva affrontano il derby in fiducia, grazie ai due successi di fila centrati contro Newcastle e Nottingham Forest.

Il Crystal Palace, invece, continua ad alternare buoni risultati a prove deludenti. A tal proposito, le ultime due gare di campionato fotografano a perfezione l'andamento sulle montagne russe della squadra allenata dall'austriaco Oliver Glasner: dopo aver mandato al tappeto il Manchester United all'Old Trafford, le Eagles sono state sconfitte dall'Everton.

Fulham — Marco Silva schiera la sua squadra con il 4-2-3-1: in porta ci sarà Leno, l'ex Atalanta Castagne e Robinson i due terzini, con Andersen e Ughelumba al centro della difesa. In mediana spazio a Lukic, vecchia conoscenza del calcio italiano, e Berge. Adama Traoré, Smith Rowe e Iwobi saranno impiegati sulla trequarti alle spalle dell'esperto attaccante messicano Raul Jimenez, autore di nove gol in questa edizione della Premier League.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Ughelumba, Robinson; Lukic, Berge; Traoré, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez.

Crystal Palace — Glasner è solito adoperare il 4-3-3: Richards, Lacroix e Guehi comporranno il terzetto difensivo a protezione di Henderson. A centrocampo, da destra a sinistra, si candidano a partire dal primo minuto Munoz, Hughes, Lerma e Mitchell. Sarr ed Eze giocano larghi nel tridente con Mateta come terminale offensivo.

Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze.