L'allenatore del Fulham, Marco Silva, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby londinese contro il Tottenham, valevole per la ventinovesima giornata di Premier League

Sergio Pace Redattore 14 marzo 2025 (modifica il 14 marzo 2025 | 21:04)

Il Fulham ospiterà il Tottenhamnel derby londinese valevole per la ventinovesima giornata di Premier League. Il match è in programma al Craven Cottage domenica 16 marzo alle 14:30 ore italiane. I Cottagers, decimi in classifica con 42 punti ottenuti in 28 giornate, sono reduci dal ko per 2-1 contro il Brighton & Hove Albion nell'ultima gara disputata all'AMEX Stadium.

Gli Spurs di Ange Postecoglou, che stazionano malinconicamente in tredicesima posizione con 34 punti, hanno ottenuto un punto prezioso da una situazione di doppio svantaggio nell'ultima gara interna contro il Bournemouth. In vista del derby londinese di domenica, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Fulham, Marco Silva. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Tottenham, seppur in una stagione travagliata, è sempre pericoloso. Certo, hanno avuto un periodo non positivo, questo si può dire. I giocatori sanno che gli ultimi due o tre mesi non sono stati il massimo per loro".

Fulham-Tottenham, le parole di Marco Silva in vista del derby londinese — Marco Silva continua con una lucida analisi degli avversari: "Secondo me ci sono delle ragioni dietro a questo momento non positivo. Chiaramente contano molto tutti gli infortuni che hanno avuto. A volte non è facile gestire e affrontare questo tipo di situazioni. Per quanto mi riguarda, so che al loro livello migliore sono una squadra molto buona, con molte qualità individuali. Il Tottenham ha comunque un'idea chiara di come giocare.

Si tratta di una squadra molto pericolosa se raggiunge il suo livello migliore, naturalmente il loro obiettivo è di essere sempre al loro livello migliore. In ogni partita la motivazione maggiore è quella di giocare al meglio. In alcuni momenti, a causa dell'avversario, diverse cose non vanno nella loro direzione giusta.

Il tecnico portoghese del Fulham ha poi ammesso di aver studiato bene il Tottenham in occasione del match vinto dagli Spurs contro l'AZ Alkmaar nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League: "Sì, certo, li abbiamo osservati e analizzati. Li conosciamo bene, come loro conoscono noi stessi. Quella contro l'AZ Alkmaar è stata una partita difficile, ma è stata una partita diversa rispetto a quella dell'andata. Era una situazione ad eliminazione diretta, loro venivano da un brutto risultato fuori casa all'andata".

L'analisi degli avversari — Prosegue così Marco Silva: "Naturalmente in casa, con il pubblico al seguito e con la loro qualità, credo che abbiamo visto alcune cose importanti che abbiamo analizzato. Gli Spurs hanno mantenuto un pressing alto in alcuni momenti. Abbiamo osservato anche il modo in cui sono andati a segno. Il primo gol è nato da qualcosa che credo sia naturale per loro, ovvero sfruttando la capacità di pressare alto. Da questo atteggiamento si è capito che avrebbero vinto e ottenuto la qualificazione.

Anche il modo in cui hanno segnato il secondo gol, è stata una transizione offensiva e veloce. Poi è ovvio che il Tottenham ha tantissima qualità davanti. Sono cose che a loro vengono naturali, la loro idea di gioco è abbastanza chiara. Hanno passato il turno e mi congratulo con loro. Credo che domenica sarà una partita diversa, con entrambe le squadre che si sfideranno con la voglia di vincere la partita".