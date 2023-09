Fuoriprogramma Las Palmas, 15 giocatori fanno tardi al bar e perdono l’aereo

Se ci si attarda al bar dell'aeroporto può capitare di perdere l'aereo? Evidentemente sì, come dimostra l'incredibile vigilia trascorsa dal Las Palmas in vista della trasferta a Siviglia...

Vigilia inusuale per il Las Palmas in vista della trasferta al Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Nella giornata di sabato la squadra gialloblù ha dovuto viaggiare per l'Andalusia in due gruppi separati. Il motivo è incredibile. Quindici giocatori e due fisioterapisti del club delle Canarie si sono attardati troppo al bar dell'aeroporto per bere un caffé e hanno così perso l'aereo.

Il comunicato del Las Palmas

Insomma, una vigilia non banale quella vissuta dal Las Palmas in vista della trasferta a Siviglia. I 15 giocatori che hanno perso l'aereo hanno poi raggiunto la città andalusa con un charter improvvisato per trascorrere la notte assieme alla parte restante della squadra. Questo il comunicato del club gialloblù: "La spedizione del Las Palmas ha dovuto viaggiare in due gruppi verso Siviglia perché 15 giocatori della squadra non sono arrivati in tempo per imbarcarsi sul volo previsto. Oggi alle 19 voleranno con un Binter charter improvvisato per garantire che tutta la squadra dorma stanotte a Siviglia".

Un fine settimana calcistico non iniziato nel migliore dei modi. E il risultato sul campo non ha nemmeno ripagato il Las Palmas di questo weekend movimentato. I gialloblù dell'isola di Gran Canaria hanno perso 1-0 al Sánchez-Pizjuán con il gol vittoria realizzato dall'ex Hertha Berlino Lukebakio. Per la formazione di Garcia Pimienta si tratta della terza sconfitta nelle prime cinque giornate di Liga. Il Las Palmas è attualmente al penultimo posto in classifica con soli 2 punti, frutto dei pareggi casalinghi ottenuti con Maiorca e Real Sociedad.

