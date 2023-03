Furia Chelsea verso Aubameyang: si valuta il licenziamento

L’avventura di Pierre Emerick Aubameyang a Londra potrebbe finire presto. A riferirlo è il Mundo Deportivo. L’attaccante del Gabon in questo 2023 ha giocato appena una manciata di minuti, complici certamente i nuovi innesti nel reparto offensivo dei londinesi, ma anche uno scarso feeling con il club londinese. Nel grande Clásico vinto dal Barça grazie al gol di Kessié, Aubameyang era presente allo stadio e si è unito alla festa catalana, andando direttamente negli spogliatoi. L’attaccante infatti ha militato in Catalogna solo per un semestre, nel quale però ha lasciato sicuramente dei bei ricordi. Le foto e le story social non sono passate inosservate e a Londra non sono state prese bene. I Blues sono reduci dal pareggio per 2-2 con l’Everton e l’attuale decimo posto in campionato li vede ormai lotantissimi dalla zona Champions. Per questo motivo i festeggiamenti del proprio giocatore nello spogliatoio della sua ex squadra non sono stati digeriti e ora si valuta perfino il licenziamento del classe ‘89.