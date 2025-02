Il Galatasaray denuncia Mourinho per razzismo

La società giallorossa ha deciso di portare l'allenatore portoghese in tribunale dopo le gravi dichiarazioni nel post partita

Il derby tra Galatasaray e Fenerbahce continuerà in tribunale. La società giallorossa ha infatti comunicato la volontà di denunciare alla Uefa e alla federazione turca l’ex allenatore della Roma Josè Mourinho per razzismo. La decisione è stata annunciata poche ore dopo la partita con un post sui canali ufficiali.

L’accusa è chiara. “Nella panchina del Galatasaray saltavano come scimmie”, invece la frase incriminata che l’allenatore portoghese ha pronunciato in sala stampa scatenando la dura reazione del mondo gialloblù.

Il comunicato contro Mourinho

“Da quando ha iniziato a lavorare in Turchia, l’allenatore del Fenerbahçe, José Mourinho, ha regolarmente pronunciato dichiarazioni denigratorie nei confronti del popolo turco. Oggi ha aggiunto alle sue espressioni immorali anche discorsi disumani“. E ancora: “Annunciamo che presenteremo una denuncia penale contro José Mourinho per queste dichiarazioni razziste e che ci rivolgeremo a UEFA e FIFA per segnalare il caso”.