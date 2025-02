Fenerbahçe, Mourinho: “Partita di alto livello, ma se avesse arbitrato un turco…”

Mourinho ha poi parlato di Yusuf Akçiçek, il giovane talento che ha schierato dal primo minuto e che ha risposto con una prestazione di carattere: "Devo ringraziarlo per la sua prestazione. Se avesse giocato male, oggi mi avreste massacrato. Conosco bene queste dinamiche. Mi ha salvato, ho piena fiducia in lui. Non è perfetto, non posso paragonarlo a Varane, ma ricordo che anche lui lo feci esordire in Champions League da giovanissimo. Inoltre, il portiere ha dimostrato grande sicurezza, fermando alcuni palloni con una mano sola. Non è un giovane, ma per il suo ruolo è nell'età giusta. Sta facendo un ottimo lavoro".