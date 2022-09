Galatasaray, il trasferimento di Icardi ok per un motivo: le sei richieste di Wanda Nara…

Mauro Icardi ha salutato il Paris Saint-Germain per trasferirsi in prestito al Galatasaray. Nuova avventura nella Super Lig turca per l’ex bomber argentino dell’Inter.

Ma il buon esito della trattativa per portare Icardi sullo stretto del Bosforo (calorosa l’accoglienza dei tifosi turchi) è stato trovato anche e soprattutto grazie all’ok del club di Istanbul alle sei richieste della moglie-manager dell’attaccante 29enne, Wanda Nara. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’attrice e modella argentina si è assicurata un autista 24 ore su 24 e uno chef personale. Sempre secondo le indiscrezioni, Wanda avrebbe preteso una casa ben protetta e sicura per la sua famiglia e un hotel dove stare fino a dicembre. E le scuole per i figli, ovviamente. Cosa non si farebbe per il proprio marito…