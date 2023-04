Galatasaray, la promessa di Icardi ai compagni di squadra: “Al derby ci penso io!”

La stella argentina Mauro Icardi ha promesso ai suoi compagni di squadra al Galatasaray, che sarà decisivo nel derby in trasferta contro il Beşiktaş nella 32esima giornata della Süper Lig turca.

Mauro Icardi vuole essere l'asso nella manica del Galatasaray nel derby di domenica contro il Beşiktaş. L'attaccante, che non ha lasciato sola la sua squadra nella partita contro il Fatih Karagümrük nonostante si fosse infortunato al muscolo della schiena sinistra nella partita di Alanya, è rimasto deluso dal sbagliato che ha condannato la sua squadra al 3-3 finale.

L'attaccante 29enne, che ha dichiarato di sentirsi molto bene, ha dichiarato: "Sono consapevole delle aspettative su di me. Ho calciato male il rigore nell'ultima partita. Forse non abbiamo vinto a causa mia. Compenserò questa situazione in maniera più che sufficiente. Farò la mia parte nella partita contro il Beşiktaş. Lo farò", ha detto.