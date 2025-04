Il club giallorosso risponde con dei contenuti ironici sui propri canali ufficiali

Samuele Amato 4 aprile - 11:52

Non si placano gli animi sulle rive del Bosforo. Dopo il derby nella Coppa di Turchia, vinto dal Galatasaray ai danni del Fenerbahçe per 2 a 1, si accende un'altra volta la rivalità storica che in questi mesi ha coinvolto i diretti interessati. José Mourinho non ha perso solo la partita ma anche la testa, pizzicando il naso dell'allenatore avversario, Okan Buruk. Un gesto che sta facendo il giro del web e che è diventato un caso nazionale turco. Dai social arriva anche la reazione del club giallorosso con dei video sfottò verso l'allenatore portoghese.

La reazione del Galatasaray: da Pinocchio alla camicia di forza — Il Galatasaray vince per 2 a 1 contro il Fenerbahçe, in una partita che si prospettava già infuocata. I trascorsi in questa stagione hanno alimentato la rivalità tre le due squadre di Istanbul e José Mourinho ha giocato un ruolo fondamentale. Abile comunicatore e trascinatore emotivo, il tecnico portoghese dei canarini gialli si è reso protagonista degli attacchi ai leoni giallorossi, durante questa stagione.

Il derby giocatosi mercoledì 2 aprile si è concluso con l'immagine dello Special One che pizzica il naso dell'allenatore avversario. Inevitabili le reazioni in campo e fuori. Soprattutto da parte del Galatasaray, il quale ha sin da subito risposto sui propri canali social con dei video rivolti verso il tecnico portoghese.

Il primo post recita così: "Non dovresti attaccare, ma mandare giù". Una frase accompagnata dall'immagine di Mou in primo piano sfocato, mentre in risalto il sorriso di Okan Buruk. Subito dopo, un video con Pinocchio come allusione al gesto del portoghese, che viene però squarciato dagli artigli dei Leoni del Galatasaray.

La dichiarazione in stile cartoon — Ma il post più significativo è sicuramente quello in cui si riprendono alcune dichiarazioni di Mourinho sui favori arbitrali. La frase, poi, riassume tutto: "Il Galatasaray ti farà impazzire". Il video in stile cartoon si conclude con Mou che si sveglia su un letto con la camicia di forza addosso. In attesa di sapere quali provvedimenti prenderà la Federazione calcistica turca, lo Special One si è ormai trasformato, a tutti effetti, nel Crazy One.