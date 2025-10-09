Il giornalista Ibrahim Seten racconta un simpatico ed interessante siparietto avvenuto presso le strutture del club turco

Carmine Panarella 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 14:21)

Curioso episodio in casa Galatasaray con protagonista Ilkay Gungogan. Il centrocampista tedesco, secondo quanto riportato dal giornalista Ibrahim Seten sul canale 343 Digital, non avrebbe gradito affatto la presenza della Nutella nelle strutture del club. Da quanto è trapelato, Gundogan avrebbe chiesto espressamente di rimuovere il prodotto dicendo: “Cosa ci fa qui?”

Gundogan esempio dentro e fuori dal campo — Gundogan non è solo un calciatore, come detto anche dal giornalista Seten, ma al contempo è una persona molto attenta ai dettagli e disciplinata, che ha già tutte le carte in regola per passare in futuro nello staff tecnico. Il centrocampista ex Manchester City e Barcellona avrebbe persino messo in discussione il cibo servito in cucina e avrebbe richiesto la rimozione dei prodotti che potrebbero influire negativamente sulle prestazioni degli atleti.

La richiesta di Gungogan di rimuovere la Nutella e di modificare il menù per la squadra sarebbe stata già accolta e avrebbe trovato l'assenso dell'allenatore Okan Buruk e dell'intera squadra. La leadership e l'autorevolezza sono valori intrinsechi nella personalità del centrocampista, allievo di grandi maestri di calcio come Pep Guardiola: insomma Gundogan ancora una volta si conferma un campione sia dentro che fuori dal campo, in grado di offrire quel quid in più per la causa comune.

Il percorso stagionale del Galatasaray — Sicuramente questa prima parte della stagione per il Galatasaray è stata da incorniciare: in campionato sono ben 22 i punti in classifica collezionati finora, con una differenza reti di +17 e un buon margine di cinque lunghezze sul Trabzonspor inseguitore. All'ottimo rendimento tra i confini nazionali, c'è da aggiungere la prestigiosa vittoria tra le mura di casa ai danni del Liverpool, che ha "cancellato" il negativo esordio con l'Eintracht Francoforte, di fatto l'unica vera nota stonata fin qui.

La stagione è ancora lunga, ma la partenza è stata ottima e il rendimento fin qui espresso è merito senza dubbio anche della rosa di primo livello, che può vantare anche vecchie conoscenze del campionato italiano come Victor Osimhen e Mauro Icardi, ma anche Wilfried Singo e Mario Lemina, oltre che ad un maestro di calcio come Gundogan.