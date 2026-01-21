L’ex attaccante gallese, cinque volte campione d’Europa con i Blancos, ha spiegato che al Bernabéu non bastano le idee tattiche: serve carisma e capacità di gestire uno spogliatoio pieno di superstar.

Danilo Loda 21 gennaio - 12:21

Gareth Bale conosce bene cosa significa vivere da dentro lo spogliatoio del Real Madrid. Per anni ha condiviso il campo con campioni come Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Luka Modrić, vincendo tutto. Intervistato da TNT Sports, il gallese ha difeso Xabi Alonso, ma ha anche spiegato perché, secondo lui, il tecnico spagnolo non è riuscito a imporsi nella capitale spagnola.

“È un allenatore incredibile”, ha esordito Bale. “Ha vinto tanto al Bayer Leverkusen, ha portato la squadra a traguardi importanti e ha dimostrato di essere un grande tecnico. Ma quando arrivi al Real Madrid, non devi solo allenare: devi gestire gli ego. È un ambiente unico, dove convivono i migliori giocatori del mondo, e ognuno ha la propria personalità e il proprio modo di vivere la competizione”.

Gareth Bale: "Al Real non serve troppa tattica, servono gestione e leadership” — Per Bale, la chiave del successo a Madrid non sta nella lavagna tattica, ma nella psicologia. “Non c’è bisogno di fare così tante cose tattiche”, ha detto con tono diretto. “Nello spogliatoio ci sono superstar che possono cambiare una partita in un batter d’occhio. Il compito dell’allenatore è farli sentire parte di un progetto comune, tenere uniti i campioni e gestire le dinamiche interne”.

Un concetto che risuona spesso quando si parla del Real Madrid. Molti ex giocatori e allenatori hanno raccontato quanto sia complesso tenere sotto controllo uno spogliatoio pieno di talenti e personalità forti. “Al Real”, ha aggiunto Bale, “puoi essere un genio tattico, ma se non riesci a gestire gli ego, diventa difficile vincere. Bisogna capire che non è solo una squadra di calcio, è un’istituzione con una pressione enorme”.

Un Real Madrid che vive di individualità e magia — Il Real Madrid è noto per la sua capacità di ribaltare le partite nei momenti più difficili, grazie alle giocate dei singoli. Bale lo sa bene: alcuni dei suoi gol più importanti, come quello in rovesciata nella finale di Champions League contro il Liverpool nel 2018, rappresentano alla perfezione questo spirito.

“Al Real Madrid puoi avere il miglior piano tattico del mondo, ma alla fine sono i giocatori a decidere le partite”, ha ribadito l’ex attaccante. “Quando hai in campo campioni di quel livello, basta una giocata, una scintilla per cambiare tutto".

Xabi Alonso, un tecnico da rilanciare — Nonostante il suo fallimento temporaneo al Real Madrid, Bale crede che Xabi Alonso continuerà la sua crescita come allenatore. “È un tecnico giovane, preparato e ambizioso. Ha tutto per tornare ad alti livelli. Al Real non è andata come sperava ma in un contesto così complesso non è mai facile imporsi subito”.

Il Real Madrid, d’altra parte, resta una piazza particolare, dove le aspettative sono sempre altissime e la pressione è quotidiana. Come ha ricordato Bale, “al Bernabéu non ti basta essere bravo: devi essere perfetto, dentro e fuori dal campo".