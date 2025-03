L’Italia cerca l’impresa, Germania favorita in casa: quote e pronostico del match

La Germania ospita l'Italia al Signal Iduna Park di Dortmund per il ritorno dei quarti di finale di Nations League.

Luca Paesano Redattore 22 marzo - 14:32

Dopo la sfida di andata nella stupenda cornice di San Siro, Germania e Italia tornano ad affrontarsi domenica sera, alle ore 20:45, per la gara di ritorno che deciderà le sorti delle due formazioni in Nations League. L’appuntamento questa volta al Signal Iduna Park di Dortmund, uno stadio che rievocherà inevitabilmente i ricordi dell’indimenticabile semifinale del Mondiale del 2006. La formazione di Luciano Spalletti dovrà provare a ribaltare il 2-1 incassato a Milano.

I percorsi in Nations League di Germania e Italia — Germania e Italia si incontrano di nuovo nel match che deciderà quale delle due nazionali potrà proseguire il suo cammino in Nations League. Per la Germania è stato un percorso piuttosto netto fin qui, con il primato nel girone con 14 punti ed uno score da 18 gol fatti e solamente 4 subiti in 6 partite. La formazione di Julian Nagelsmann è tra le più in forma in assoluto, con una sola sconfitta maturata negli ultimi 365 giorni, quella decisiva ad Euro2024 contro la Spagna.

L’Italia invece è nel pieno di un percorso di rigenerazione dopo il fallimento dell’Europeo e, in generale, dopo anni piuttosto poveri di momenti da ricordare. Luciano Spalletti è ripartito con una linea tutta nuova, trovando una prima identità con il 3-5-2, cercando di infondere idee e identità alla sua Nazionale. Il secondo posto nel girone (pari punti con la Francia, avanti solo grazie alla differenza reti), dimostra la bontà e la validità del lavoro del tecnico toscano. Tra gli ottimi risultati ottenuti dagli Azzurri nell’ultimo periodo, spicca proprio il 3-1 al Parco dei Principi in casa della Francia.

La Germania parte in vantaggio dopo la vittoria in rimonta maturata a San Siro. Il vantaggio di Sandro Tonali aveva illuso l’Italia di poter uscire imbattuta dalla gara di andata. Poi, nel secondo tempo, gli Azzurri si sono un po’ disuniti e hanno subito il ritorno della formazione di Nagelsmann, autrice nel complesso di un’ottima partita. Non sarà un’impresa affatto semplice, dunque, per la squadra di Spalletti.

Germania-Italia, i precedenti tra le due formazioni — La rivalità calcistica tra Italia e Germania è caratterizzata da numerosi incontri memorabili. Storicamente, le due nazionali si sono affrontate 38 volte, con un bilancio di 15 vittorie per l'Italia, 13 pareggi e 10 successi per la Germania. Prima di giovedì, le due squadre si erano già affrontate nel 2022 proprio in Nations League. In quell’occasione, la sfida di andata in Italia si concluse con un 1-1: Lorenzo Pellegrini portò in vantaggio gli Azzurri al 70', ma la Germania rispose prontamente con Joshua Kimmich al 73'. Nel match di ritorno in Germania, invece, la Mannschaft si impose con un netto 5-2 sulla Nazionale allora allenata da Roberto Mancini.

Le probabili formazioni di Germania e Italia — Julian Nagelsmann va chiaramente verso la scelta del miglior undici possibile, e dovrebbe riproporre l’ormai classico 4-2-3-1. In porta ancora Oliver Baumann. Sulle corsie laterali di difesa spazio a Joshua Kimmich e Raum, al centro dovrebbe essere riproposta la coppia formata da Tah e Rudiger. In mediana troveranno spazio Gross e Goretzka. Con l’assenza di Florian Wirtz, che sarà out per un bel po’ per infortunio, le scelte sono praticamente fatte sulla trequarti. Ci saranno Leroy Sané, Jamal Musiala e Karim Adeyemi, in vantaggio questa volta su Amiri. Ballottaggio aperto invece in avanti, dove potrebbe vedersi di nuovo Burkardt.

Luciano Spalletti conferma il 3-5-2 di partenza, ma con qualche modifica rispetto all’undici visto giovedì sera. Tra i pali toccherà ovviamente a Gigio Donnarumma. Nella difesa a tre sono certi di un posto dal primo minuto Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Alessandro Bastoni. Fuori dai giochi Calafiori dopo il brutto infortunio al ginocchio nel finale di gara di San Siro. Cambiaso ha alzato bandiera bianca ed è ritornato a Torino, mentre Politano ha le batterie un po’ a terra. Sulle fasce potrebbe allora toccare a Bellanova a destra e Udogie a sinistra. A centrocampo, conferme per Barella, Rovella e Tonali. In attacco, la certezza è Moise Kean, unica punta di ruolo. Al suo fianco dovrebbe esserci ancora Raspadori, ma scalpita anche Zaccagni.

Germania (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Burkardt. All. Julian Nagelsmann.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean. All. Luciano Spalletti.

Germania-Italia, il pronostico della sfida di Nations League — La Germania è leggermente avanti nei pronostici rispetto all’Italia, come è chiaro che sia dopo il match di andata. La vittoria dei padroni di casa si trova infatti a 1.75, contro il 4.25 del successo della formazione di Luciano Spalletti. Il pareggio al Signal Iduna Park di Dortmund è dato a 3.75. Che partita uscirà fuori da questo primo atto dei quarti di finale? Regna un perfetto equilibrio per ora tra le linee del Goal e del No Goal, che si trovano entrambe a 1.85. L’Over 2,5 si trova a quota 1.90, mentre è dato a 1.80 l’Under2,5. L’ipotesi che la gara si allunghi ai supplementari è proposta a 6.00, mentre per un epilogo ai calci di rigore si sale fino a quota 11.50.

Dopo l’1-2 di San Siro, è inevitabilmente l’Italia chiamata a dover fare la partita per provare a rimediare allo svantaggio. Tuttavia, è chiaro che la Germania non lascerà vita facile agli Azzurri e proveranno a chiudere definitivamente i giochi appena possibile. Il nostro pronostico, in sostanza, non cambia molto rispetto a quello del match di andata. La Mannschaft non steccherà.

Non immaginiamo assolutamente una Germania perdente, ma l’1X domani sera ha poco valore e bisogna trovare qualche soluzione alternativa. Immaginiamo una sfida da Multigol 2-4, quotato a 1.58 ci può stare in una multipla. Ci piace anche la combo Multigol casa 1-3 + Multigol ospite 0-1 a 1.67, mentre può essere più pretenziosa ma comunque molto valida la combo Over1,5 casa + Under1,5 ospite a 2.40. Per chi vuole osare, anche per alleviare la delusione di una sconfitta azzurra, è molto invitante la proposta Germania segna in entrambi i tempi a 2.90.

Ribadiamo: non ci aspettiamo una Germania arrendevole o che stia sulla difensiva. Motivo per cui si può puntare anche sull'1 per quanto riguarda i corner: attualmente si trova a 1.70 e ha valore. Invece, proprio perché l'Italia non dovrà tirarsi indietro per cercare di ribaltare il match, ha senso puntare sul 2 per quanto riguarda il numero di cartellini: quotata a 1.85 ci sembra una buona soluzione. Per quanto riguarda le prestazioni, questa volta potrebbe toccare a Musiala illuminare la sfida con un gol o un assist: si trova a 2.15.

Dove vedere Italia-Germania in diretta tv e in streaming — Germania-Italia, così come tutte le partite della Nazionale, verrà trasmessa in diretta televisiva sui canali della RAI. Sarà Rai 1, in questo caso, a mostrare le immagini del match tra le formazioni di Luciano Spalletti e Julian Nagelsmann. La telecronaca, in quest'occasione, verrà affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani. La sfida, valida per il ritorno dei quarti di finale, sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay.