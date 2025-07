Ha davvero del comico quanto avvenuto quest'oggi in Germania, più precisamente a Salzgitter-Lebenstedt, in Bassa Sassonia, dove era in programma alle 13:30 la sfida amichevole tra Braunschweig e Holstein Kiel. Una volta arrivate allo Stadion am Salzgittersee, infatti, le due formazioni di Zweite Bundesliga si sono immediatamente rese conto delle condizioni tutt'altro che ottimali del terreno di gioco. Prato secco, ma soprattutto erba troppo alta.