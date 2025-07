Dopo più di 70 anni di collaborazione, la Germania dirà addio alla storica ed iconica partnership con Adidas. Il Mondiale del 2026 sarà l’ultimo grande evento in cui vedremo la Mannschaft indossare le famosissime three stripes, prima di passare ufficialmente a Nike a partire dal 2027. Ma non è l’unico cambiamento in arrivo per la nazionale tedesca.