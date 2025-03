Getafe-Atletico Madrid: dove vedere la Liga in Diretta LIVE

Getafe-Atletico Madrid: info partita, probabili formazioni del derby madrileno, dove vedere la Liga in Diretta tv e in streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 7 marzo - 09:58

Altro derby madrileno per l'Atletico dopo quello di Champions League perso al Santiago Bernabeu (2-1) contro il Real Madrid di Ancelotti, nell'andata degli ottavi di finale. I colchoneros faranno visita al Getafe nel match valido per la 27ª giornata di Liga (domenica 9 marzo ore 14:00).

Il Getafe non attraversa un momento favorevole per affrontare una sfida così complessa contro l’Atlético Madrid, nonostante il vantaggio di giocare in casa. La squadra di José Bordalás arriva da due sconfitte consecutive, contro Betis e Leganés, e ha un disperato bisogno di punti per non scivolare nelle zone basse della classifica.

Sul fronte opposto, l’Atlético Madrid di Diego Simeone vuole subito rialzarsi dopo il ko europeo. Le due compagini si sono già affrontate di recente in Copa del Rey, dovei rojiblancos si sono imposti con un netto 5-0. Nessun turnover in vista per l’Atlético, che, senza gli infortunati Azpilicueta e Koke, si affiderà agli uomini migliori per consolidare il primato.

Probabili formazioni — Il Getafe, guidato da José Bordalás, scenderà in campo con un solido 4-4-2, modulo che esalta la compattezza difensiva e l’aggressività a centrocampo, elementi tipici del gioco della squadra azulona. In porta ci sarà David Soria, una garanzia tra i pali, mentre la linea difensiva sarà composta da Iglesias e Rico sulle fasce, con Djené e Berrocal centrali, pronti a contrastare le offensive avversarie. A centrocampo, l’esperienza di Arambarri e Terrats sarà fondamentale per dare equilibrio, mentre sulle corsie esterne Nyom e Bernat avranno il compito di supportare sia la fase difensiva che quella offensiva. In attacco, spazio alla coppia Uche-Mayoral, con quest’ultimo chiamato a finalizzare le azioni della squadra.

Dall’altra parte, l’Atlético Madrid di Diego Simeone si schiererà con il consueto 4-4-2, sistema tattico che ha reso i Colchoneros una delle squadre più ostiche della Liga. Tra i pali ci sarà il solido Jan Oblak, mentre la difesa vedrà Llorente e Galán sulle fasce, con il duo Giménez-Lenglet al centro per garantire sicurezza. A centrocampo, il giovane talento Barrios affiancherà De Paul nella costruzione del gioco, mentre Simeone Jr. e Gallagher avranno il compito di dare dinamismo sulle fasce. In avanti, il leader tecnico della squadra, Antoine Griezmann, sarà affiancato dal promettente Álvarez, con l’obiettivo di scardinare la difesa del Getafe e portare a casa tre punti fondamentali per conservare la vetta della classifica.

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Djene, Berrocal, Rico; Nyom, Terrats, Arambarri, Bernat; Uche, Mayoral. Allenatore: Josè Bordalas.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Getafe-Atletico Madrid: dove vedere la Liga in Diretta LIVE — GETAFE ATLETICO MADRID DIRETTA TV STREAMING GRATIS - Il derby madrileno tra Getafe e Atlético Madrid andrà in scena domenica 9 marzo alle ore 14:00. Questo atteso incontro, che vede contrapposte due squadre della capitale spagnola, sarà visibile in streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione in Italia di tutte le gare della Liga spagnola.