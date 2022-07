Ghana, Muntari va oltre: dopo due trofei, firma ancora per gli Hearts of Oak

Sulley Muntari in precedenza ha giocato per Udinese, Portsmouth, Sunderland, Inter, Milan, Pescara e Albacete Balompie. Ha anche trascorso una stagione nella Pro League saudita con Al Ittihad prima di tornare in Ghana.

"Ho firmato un contratto di sei mesi con Hearts of Oak e rinnoverò per far parte della squadra per la prossima stagione per partecipare alla CAF Confederation Cup". Parole di Sulley Muntari su GTV Sports+.