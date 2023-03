Ghana, portiere perseguitato dalla sfortuna: in allenamento gli cade la porta addosso

Il portiere del Ghana, Joseph Wollacott, ha saltato il Mondiale in Qatar per un infortunio al dito. Adesso l'incidente in allenamento...

Gli ultimi mesi sono stati sicuramente poco fortunati per il portiere ghanese del Charlton, Joseph Wollacott. L'estremo difensore 26enne ha dovuto dare forfait per la Coppa del Mondo in Qatar per un infortunio al dito. Adesso, dopo aver saltato il Mondiale, Wollacott, meglio conosciuto da tutti come Jojo, è stato convocato dal ct del Ghana, l'irlandese ex Newcastle e BrightonChris Hughton, per i prossimi tre match che vedranno le Black Stars affrontare in una doppia sfida l'Angola e la Repubblica Centrafricana. I tre match sono valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.