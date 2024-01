Giappone, 55 mila spettatori allo stadio per la finale…del torneo scolastico

Allo Stadio Nazionale di Tokyo in 55 mila hanno assistito alla finale dell'All Japan High School Soccer Tournament, giunto alla sua 102esima edizione. La migliore scuola del Giappone è stata la favorita Aomori Yamada, battuto l'Ohmi per 3-1

Pubblico delle grandi occasioni allo Stadio Nazionale di Tokyo per la finale del torneo scolastico. Sì, proprio così. In Giappone gli stadi si riempiono anche per i tornei rivolti ai ragazzini.

Scuola e calcio, un connubio perfetto. E lo si capisce bene quando allo stadio si recano più di 50 mila persone per la finale di un torneo scolastico. È successo in Giappone in occasione della 102esima edizione dell'All Japan High School Soccer Tournament.

Nel corso del torneo, che si svolge ogni anno nel paese del Sol Levante, si sfidano le migliori scuole giapponesi. Grande il colpo d'occhio dello Stadio Nazionale di Tokyo, il National Stadium: ben 55 mila gli spettatori che hanno assistito alla finale tra l'Aomori Yamada High School e l'Ohmi High School.

Una finale ben giocata da entrambe le compagini. Ad avere la meglio la favorita Aomori Yamada High School, che ha conquistato il suo quarto titolo battendo 3-1 gli avversari dell'Ohmi High School.

Una splendida giornata all'insegna dello sport e della passione del popolo giapponese per il calcio. La presenza di 55 mila persone per la finale di un torneo scolastico sicuramente è una notizia altrove, ma in Giappone no. Allo Stadio Nazionale di Tokyo lo spettacolo è stato offerto anche sugli spalti strapieni di gente.

La finale dell'All Japan High School Soccer Tournament, inoltre, è stata anche trasmessa in TV in chiaro su Nippon Television. Va da sé che la copertura televisiva è stata ai massimi livelli. La partita tra le due formazioni scolastiche è stata seguitissima anche dall'estero.

