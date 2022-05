Gibilterra, è il Lincoln l’unica squadra campione senza sconfitte in Europa

I campioni di Gibilterra, guidati dal tecnico Michael McElwee, hanno concluso il torneo nazionale 2021-2022 da imbattuti…

In questo modo i diavoletti gibilterriani sono diventati l’unica squadra d’Europa di prima divisione ad arrivare a fine campionato da imbattuti. L’ultima sconfitta del Lincoln è datata 9 dicembre 2021, quando il 39enne capitan Roy Alan Chipolina e compagni hanno perso in casa del PAOK Salonicco, nell’ultima giornata della fase a gironi d’Europa League. Mentre per un ko in National League, bisogna risalire al 24 aprile 2021 (0-1 contro il St Joseph’s). Ben 377 giorni fa…