Una nota di colore in una carriera lunga, intensa e ricca di vittorie in giro per il mondo

Lorenzo Maria Napolitano 1 febbraio - 20:25

C’è sempre una prima volta, anche per chi sembra averle viste tutte. André-Pierre Gignac, a 40 anni e dopo due decenni di carriera, ha ricevuto il primo cartellino rosso della sua vita calcistica. È successo nel finale della sfida tra Tigres e León, valida per il Clausura 2026, vinta 2-1 dalla squadra di Monterrey: un episodio che ha fatto rapidamente il giro del web e che ha chiuso in modo inatteso una partita ormai agli sgoccioli.

L’attaccante francese, entrato in campo al 61’, è stato espulso al 97’ per una gomitata rifilata al cileno Rodrigo Echeverría a centrocampo. L’arbitro Adonai Escobedo, dopo avergli mostrato il secondo giallo, non ha avuto dubbi nel sventolare il rosso. A peggiorare la situazione, la reazione di Gignac, che invece di dirigersi verso gli spogliatoi ha protestato animatamente insultando il direttore di gara, comportamento che potrebbe costargli fino a tre giornate di squalifica. Una decisione giudicata corretta anche dall’ex arbitro internazionale Arturo Brizio, che in diretta ha parlato di “atto di giustizia”, ricordando come in passato il francese fosse spesso riuscito a evitare l’espulsione anche in situazioni limite, talvolta ribaltate dal VAR.

Gignac non entra nella lista dei calciatori mai espulsi: quanti nomi illustri — L’episodio assume un valore simbolico perché arriva nel crepuscolo della carriera di Gignac, che ha già annunciato il ritiro nel giugno 2026. Con questa espulsione, l’ex Marsiglia esce definitivamente dalla ristretta cerchia di grandi campioni mai espulsi in carriera: un club esclusivo che comprende nomi come Philipp Lahm, Karim Benzema, Andrés Iniesta, Raúl e Ryan Giggs. Un record mancato che non intacca quanto fatto in campo, ma che aggiunge una nota curiosa e quasi ironica alla lunga e intensa parabola di uno degli attaccanti più iconici del calcio messicano degli ultimi anni.