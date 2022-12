Gijon-Oviedo, un derby delle Asturie in campo in Messico: “Ci stiamo pensando”

Approfittando dei legami che uniscono Asturie e Messico, la Liga sta studiando la possibilità di trasferire in terra azteca il match con la maggiore rivalità del Principato. "Stiamo lavorando con la Lega messicana per portare lo Sporting e l'Oviedo in tournée con le squadre messicane", ha rivelato Tebas in un'intervista a El Comercio. "Quello che si cerca è la sua massima risonanza perché è una delle grandi partite storiche del calcio spagnolo", ha sottolineato.

Non si tratta di un inedito: "Abbiamo già lavorato su alcune date, da venerdì a domenica, ma non si poteva fare". Pertanto, LaLiga intende esportarlo in estate. "Nella post-stagione e nella pre-stagione, cerchiamo di aiutare i club ad internazionalizzarsi. Ovviamente, se Sporting e Oviedo ci daranno un buon appoggio, cercheremo anche per loro di esplorare questa possibilità". In questo senso, Tebas afferma che Oviedo e Sporting "sono due squadre per le quali, ovviamente, sappiamo che il Messico è un buon posto per giocare questo tipo di partite".