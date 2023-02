Gioia Beckham, il figlio Romeo segna il suo primo gol con il Brentford B: in semifinale alla Middlesex Cup

In casa Beckham stanno ancora festeggiando il primo gol di Romeo con il Brentford B. Il figlio di David Beckham, in forza alle Bees in prestito dall'Inter Miami II, non solo ha timbrato per la prima volta il cartellino con la squadra B dei londinesi, ma ha anche permesso ai biancorossi di qualificarsi alla semifinale della Middlesex Senior Cup.