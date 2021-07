Giovani cugini crescono: anche Albert Tjaaland, parente stretto di Haaland, segna a raffica…

Il cugino dell’attaccante del Borussia Dortmund ha segnato all’esordio tra i professionisti dopo 7 minuti, nella sfida di Coppa di Norvegia tra Spjelkavik e Molde

Domenica scorsa Albert Tjaaland, cugino di Erling Haaland, ha debuttato tra i professionisti con il Molde, lasciando un’ottima impressione. Dopo la vittoria per 4-1 della sua squadra sullo Spjelkavik in Coppa di Norvegia, l’attaccante diciassettenne col 52 sulle spalle, in gol dopo sette minuti dal suo ingresso in campo, è stato ampiamente elogiato dalla stampa mondiale. Nato a Bryne, in Norvegia, l’11 febbraio 2004, Tjaaland ha seguito le orme di suo cugino. Ha lasciato la sua città natale per il Molde, dove Haaland ha anche iniziato a distinguersi, ed è già trattato come un gioiello nel club.