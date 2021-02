Haaland, segna tanto anche il cugino: Albert Tjaaland, 64 gol in 37 partite a 17 anni!

Il 17enne attaccante milita nelle giovanili del Molde e ha già segnato 64 gol in 37 partite

Pare che il calcio sia un fatto di sangue nella famiglia di Erling Haaland e lo dimostra il cugino dell’attaccante del Borussia Dortmund. Sì, perché Albert Tjaaland non smette di segnare gol in Norvegia. A soli 17 anni e con una somiglianza fisica sorprendente col numero 9 giallonero, Tjaaland gioca nelle giovanili del Molde, club in cui si è formato anche Haaland, e ha una media gol impressionante: 64 reti in 37 partite.

I paragoni di Albert con Erling, reduce da una doppietta in Champions League una settimana fa in casa del Siviglia e un’altra in Bundesliga sabato nel derby con lo Schalke 04, sono ormai all’ordine del giorno e sicuramente non passerà molto tempo prima che il suo nome inizi a circolare sui taccuini dei grandi club europei. Al di là della sua capacità di fare gol e della somiglianza fisica già citata, Tjaaland si distingue anche per il passo e, nonostante la sua altezza (186 cm), ha grandi abilità palla al piede. Non male per essere nato l’11 febbraio 2004.